Датчане обыграли сборную Великобритании в овертайме (видео)

Сборная Дании в матче группового этапа чемпионата мира обыграла команду Великобритании в овертайме со счетом 3:2.

Счет в матче открыли британцы, на третьей минуте игры отличился защитник Бен О'Коннор.

Но датчане еще в первом тайме сравняли счет усилиями форварда Юлиана Якобсена (11-я минута).

После этого сборная Дании реализовала первое удаление в игре, забил нападающий Никлас Ценсен (14).

Второй отрезок игры был безголевым, а в третьем тайме нападающий сборной Соединенного Королевства Майк Хаммонд забросил вторую шайбу британцев.

Встреча перешла в овертайм, в конце которого датчане вырвали победу, реализовав большинство. Гол на счету Маркуса Лауридсена.

Датчане набрали пять очков и поднялись на четвертое место в группе А, дающее путевку в плей-офф. Британцы получили первое очко и стали седьмыми, опустив шведов на последнее место.

26 мая сборная Дании сыграет с Россией (16:15 мск), а сборная Великобритании с Белоруссией (20:15).

Чемпионат мира

Группа А

Великобритания - Дания - 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: 1:0 - О'Коннор (Филлипс Д., Дауд), 2:33

1:1 - Якобсен (Йенсен Н., Бедкер), 10:19

1:2 - Йенсен Н. (Лауридсен М., Бедкер), 13:44 - 5х4

2:2- Хаммонд (Лэйк), 56:18

2:3 - Лауридсен М. (Йенсен Н.), 64:35 - 4х3