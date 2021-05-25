Кожевников предложил выгнать рижское «Динамо» из КХЛ из-за ситуации с флагами на ЧМ-2021

Двукратный победитель Олимпийских игр и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников высказался на тему снятия флагов на чемпионате мира в Риге.

«Что мы говорим про этих козявок. Подлецы, политику пихают в спорт! Нужно выгнать рижское «Динамо» из КХЛ! Вот тогда они осознают что-то. Это же бред – снять флаги! Улицы-то причем тут? Там разве в хоккей играют?», – цитирует «Чемпионат» Кожевникова.

Напомним, рижский градоначальник Мартинс Стакис решил снять государственный флаг Белоруссии в латвийской столице на время проведения чемпионата мира. Президент ИИХФ Рене Фазель попросил его вернуть полотнище на место, потребовав в противном случае удалить флаг Международной федерации хоккея. В ответ на это мэр заявил, что выбирает второй вариант.