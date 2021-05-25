Владимир Плющев: Нельзя использовать чемпионат мира для решения мелкополитических моментов

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал решение мэра Риги Мартинса Стакиса убрать флаг Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) в центре города вместо возвращения государственного флага Белоруссии.

«Я думаю, что санкции могут быть в отношении Федерации Хоккея Латвии после турнира. А сборная их здесь причем? Их собрали – они играют, хоккеисты же не исполнители. Сборная Латвии – такие же игроки, как и в остальных командах. А в отношении латвийской федерации должен быть поставлен вопрос. Нельзя использовать чемпионат мира для решения мелкополитических моментов», - приводит слова Плющева «Чемпионат»

Напомним, президент ИИХФ Рене Фазель попросил рижского градоначальника Стакиса вернуть государственный флаг Белоруссии в латвийской столице на время проведения чемпионата мира. В противном случае он потребовал снять флаги ИИХФ. В ответ на это мэр заявил, что он распорядиться снять флаги Международной федерации хоккея.