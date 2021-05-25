«Провокации будут продолжаться». Губерниев – о замене флагов России и Белоруссии

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг флагов России и Белоруссии.

— Вообще, я сторонник, что нужно выиграть этот чемпионат мира и положить конец всем этим разговорам про флаги. Единственный наш шанс доказать свою правоту и силу – игра. Провокации будут продолжаться, решение стран, с которыми у нас сложно, тоже будут продолжаться. Со Словаками не вышло. Как я всегда говорю: нужно заниматься собственной страной.

Латвия во многих вопросах не идет навстречу. У нас сейчас очень сложная история отношений с Европой, а поскольку мы в один день это все не наладим, у нас задача – победа на чемпионате мира, — передает слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, президент ИИХФ Рене Фазель попросил рижского мэра вернуть государственный флаг Белоруссии в латвийской столице на время проведения чемпионата мира. В противном случае он потребовал снять флаги ИИХФ. В ответ на это Стакис заявил, что он распорядиться снять флаги Международной федерации хоккея.