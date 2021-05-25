Александр Добровинский: Нельзя смешивать спорт с политикой

- Прискорбно наблюдать, как власти Прибалтики продолжают смешивать спорт и культуру с политикой. Я убежден, что спортсмены и деятели искусства не должны страдать от тех или иных решений и действий властей своей страны, - прокомментировал адвокат Александр Добровинский.

Напомним, в минувший понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис распорядился заменить государственный флаг Белоруссии (который, наряду с флагами других стран - участниц турнира, был установлен на одной из центральных улиц Риги) на бело-красно-белое знамя. Позже президент ИИХФ Рене Фазель направил официальное письмо главе латвийской столицы, в котором подчеркнул, что замена флага неприемлема. В ответ на это Стакис во вторник сообщил, что принял решение снять также и флаги Международной федерации хоккея.