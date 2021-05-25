Житник прокомментировал решение Овечкина пропустить ЧМ-2021

Олимпийский чемпион Алексей Житник объяснил решение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина пропустить чемпионат мира-2021 в Риге.

— У Овечкина снежный ком противопоказаний - травма, новый контракт, негативные эмоции от поражения в серии с «Бостоном», в которой Александр делал все, чтобы вытащить команду. Логично, что в таком состоянии он не сорвался в Европу, — цитирует Житника Russia Hockey.

Добавим, в текущем сезоне НХЛ, с учетом игр плей-офф, Овечкин набрал 46 (26+20) очков в 50 матчах.

Отметим, что в первых двух матчах ЧМ сборная Россия одержала победы над Чехией (4:3) и Великобританией (7:1), а в третьей встрече проиграл словакам (1:3).