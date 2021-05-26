«Монреаль» оказался в шаге от вылета из Кубка Стэнли, вновь проиграв «Торонто»

В четвертой игре первого раунда Кубка Стэнли «Монреаль» на своем льду уступил «Торонто» со счетом 0:4 (0:0, 0:3, 0:1).
Три шайбы «Мейпл Лифс» забросили во втором периоде: отличились Вильям Нюландер, Джейсон Спецца и Джо Торнтон. Окончательный счет установил Алекс Гальченюк, поразивший на 57-й минуте встречи пустые ворота.
Российский форвард «Торонто» Илья Михеев в этой встрече провел на льду 13 минут 1 секунду, завершив игру с показателем полезности «0».
«Мейпл Лифс» теперь ведут в серии 3:1.
НХЛ