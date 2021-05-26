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26 мая 06:21
автор: Евгений Лиманский

«Монреаль» оказался в шаге от вылета из Кубка Стэнли, вновь проиграв «Торонто»

Пятый матч между командами состоится 28 мая.

В четвертой игре первого раунда Кубка Стэнли «Монреаль» на своем льду уступил «Торонто» со счетом 0:4 (0:0, 0:3, 0:1).

Три шайбы «Мейпл Лифс» забросили во втором периоде: отличились Вильям Нюландер, Джейсон Спецца и Джо Торнтон. Окончательный счет установил Алекс Гальченюк, поразивший на 57-й минуте встречи пустые ворота.

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев в этой встрече провел на льду 13 минут 1 секунду, завершив игру с показателем полезности «0».

«Мейпл Лифс» теперь ведут в серии 3:1.

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд. Четвертый матч

«Монреаль Канадиенс» – «Торонто Мейпл Лифс» – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: 0:1 – Нюландер (Гальченюк, Керфут) – 21:27
0:2 – Спецца (Гальченюк, Маззин) – 32:28
0:3 – Торнтон (Спецца, Керфут) – 34:56

0:4 – Гальченюк (Керфут) – 56:29 (п.в.)

Вратари: Прайс – Кэмпбелл.

Броски: 27 – 32.

источник: «Советский спорт»
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