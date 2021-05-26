Тренин – о дубле в ворота «Каролины»: Команда не выиграла, поэтому это не имеет смысла

Российский нападающий ««Предаторз» Яков Тренин поделился впечатлениями от очередного поединка в рамках плей-офф НХЛ против «Каролины», в котором он забросил две шайбы.

«Голы забивать приятно, но мы проиграли, поэтому в этом нет никакого смысла. Это третий подряд матч серии, которые завершается в овертайме. Хоккеисты из первых звеньев устают, наша пятерка должна играть более ответственную роль», – отметил россиянин на пресс-конференции.

Отметим, что дубль в ворота «Каролины» стал первым в карьере Тренина в розыгрыше Кубка Стэнли. «Харрикейнз» ведут в серии со счетом 3-2.