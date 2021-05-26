Джон Хайнс: Горжусь ребятами, «Нэшвилл» еще не проиграл серию

Главный тренер «Нэшвилла» Джон Хайнс прокомментировал игру своих подопечных в выездной встрече с «Каролиной».

«Сегодня на льду развернулась битва, которая завершилась для нас не очень удачно. Но я горжусь своими ребятами. Мы еще не проиграли серию, готовимся к шестому матчу», – приводит слова наставника официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Каролина», которая по итогам регулярного чемпионата заняла первое место в Центральном дивизионе, ведет в серии 3-2. В пятом матче первые очки в плей-офф НХЛ набрал российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин, оформивший дубль.

Шестой поединок между командами состоится 28 мая, начало – в 4.30 по московскому времени.