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26 мая 09:13
автор: Виктор Шарафудинов

Гретцки покинул должность вице-президента «Эдмонтона» после вылета клуба из Кубка Стэнли

Лучший бомбардир в истории НХЛ проработал в руководстве «Ойлерз» почти пять лет.

Уэйн Гретцки покинул должность вице-президента «Эдмонтона», которую занимал с октября 2016 года.

«Ойлерз», их болельщики и город Эдмонтон для меня и моей семьи невероятны важны, – написал Гретцки в твиттере. – Они для меня целый мир, и это никогда не изменится. Однако из-за пандемии и других жизненных перемен я понял, что не смогу уделять время и усилия, необходимые для организации мирового уровня».

Напомним, что 25 мая «Ойлерз» вылетели из Кубка Стэнли, не одержав ни одной победы в противостоянии с «Виннипег Джетс» в первом раунде плей-офф (0-4).

В качестве хоккеиста Гретцки играл за «Ойлерз» с 1978 по 1988 годы и завоевал четыре титула чемпиона НХЛ.

источник: «Советский спорт»
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