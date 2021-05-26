Овечкин объяснил, почему не приехал на чемпионат мира

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отказался от выступления за сборную России на ЧМ-2021 из-за проблем со здоровьем. При этом хоккеист подчеркнул, что не отказывался от поездки в Ригу, однако, посоветовал тренерскому штабу обратить внимание на игрока, пребывающего в оптимальной форме.

«Я разговаривал с людьми из сборной и сказал, что если я буду нужен, то приеду, – цитирует пресс-конференцию Овечкина «Чемпионат». – Но это был непростой год для моего тела. Были микротравмы и серьезное повреждение ноги перед началом плей-офф. Поэтому я сказал, что будет лучше, если они возьмут игрока, который готов на сто процентов».

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 35-летний Овечкин набрал 42 очка (24+18) в 45 матчах, а в пяти матчах плей-офф отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Его команда уступила в серии «Бостону» со счетом 1-4.

Что касается сборной России, то в трех стартовых матчах группового этапа чемпионата мира команда одержала две победы, обыграв Чехию и Великобританию, а затем уступив Словакии. Сегодня подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Дании. Игра в Риге начнется в 16:15 по московскому времени.