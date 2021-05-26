Борис Майоров: Нашей сборной не хватает креативных нападающих

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров оценил поражение команды Валерия Брагина от сборной Словакии (1:3), а также действия игроков в нападении.

«Нет ни одного игрового компонента, в котором наши были лучше словаков. Гоняли шайбу в зоне соперника по бортам. А в центре, где можно бросить действительно опасно, никого не было. Так же примитивно действовали и в поединке с чехами. Возможно, сборной не хватает креативных нападающих. Для меня остается загадкой выступление в Риге Тимкина и Швеца-Рогового… В команде должны быть хоккеисты, умеющие на одинаково высоком уровне и атаковать, и обороняться», – цитирует Майорова «Матч ТВ».

Напомним, на ЧМХ-2021 россияне набрали 6 очков, расположившись на втором месте в группе А. Лидирует сборная Словакии, выигравшая все три стартовых поединка. На третьем месте – швейцарцы (6 очков), на четвертом – датчане (5). Соперники российской команды по предстоящему матчу обыграли шведов (4:3) и британцев (3:2 ОТ), но уступили сборной Швейцарии (0:1).