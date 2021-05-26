Нападающий Абрамов подписал контракт с «Трактором» после расставания с «Оттавой»

Челябинский «Трактор» на своем официальном сайте объявил о переходе 23-летнего нападающего Виталия Абрамова.

Контракт заключен на два ближайших сезона.

Абрамов – воспитанник «Трактора», но за главную команду клуба ранее не играл. Последние шесть лет Виталий выступал в Канаде и США (в основном за клубы Главной юниорской хоккейной лига Квебека и АХЛ).

В его активе пять матчей и одна заброшенная шайба в НХЛ. Форвард был выбран на драфте 2016 года «Коламбусом» под общим 65-м номером, а затем его обменяли в «Оттаву».

Минувший сезон Виталий начинал в финском клубе «Юкурит», набрав семь очков (5+2) в восьми играх, а затем провел еще 23 матча в АХЛ за «Белвилл Сенаторз» (фарм-клуб «Оттавы»), набрав 19 очков (7+12).