«Авангард» может подписать защитника сборной США

«Авангард» интересуется защитниками из НХЛ, один из которых может заменить Оливера Каски, если последний не примет квалификационное предложение от «ястребов».

По информации Sport24, ссылающегося на источник, знакомый с ситуацией, в сферу интересов «Авангарда» попали защитник сборной США Адам Кленденинг из «Коламбуса», Густав Форслинг из «Флориды» и Александр Петрович из «Калгари». Из этой тройки наиболее высокая вероятность попасть в состав омичей есть у 28-летнего Кленденинга, который на ЧМХ-2021 набрал в трех матчах 3 (2+1) очка.

Напомним, «Авангард» выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2020/2021. В финальной серии «ястребы» взяли верх над ЦСКА (4-2).