МИД РФ отреагировал на решение Латвии снять российский флаг на ЧМХ-2021

Российский МИД прокомментировал решение властей Латвии заменить государственный флаг РФ на знамя ОКР в центре города, где были установлены флаги стран всех команд-участниц чемпионата мира.

«Это явное неуважение к российской государственной символике. Мы указали на пагубность таких провокаций для выстраивания двусторонних отношений. Похоже, наши латвийские соседи всеми средствами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это их осознанный выбор, то будем делать выводы», – цитирует «МК-Спорт» официального представителя ведомства Марию Захарову.

Напомним, рижский градоначальник Мартинс Стакис решил снять государственные флаги России и Белоруссии в латвийской столице во время проведения чемпионата мира. Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предложил исключить рижское «Динамо» из состава КХЛ, а депутат Госдумы Дмитрий Свищев не исключил возможность бойкота ЧМ со стороны российской и белорусской сборных.