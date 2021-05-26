Тарасенко прилетел в Ригу, чтобы сыграть за сборную России на чемпионате мира (фото)

Пресс-служба ФХР сообщила, что Владимир Тарасенко прилетел из США в Латвию и присоединился к сборной России, чтобы принять участие в чемпионате мира.

Теперь 29-летнему нападающему клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» предстоит пройти карантин в рамках профилактики распространения коронавирирусной инфекции.

⚡Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России pic.twitter.com/H9lqp3YlsQ — Хоккей России (@russiahockey) May 26, 2021

Напомним, что сегодня сборная России проведет свой четвертый матч на групповой стадии ЧМ. Соперником команды Валерия Брагина станет Дания. Игра в Риге начнется в 16:15 по московскому времени.