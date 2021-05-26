Сборная России объявила состав на матч чемпионата мира против Дании

Стал известен состав сборной России на сегодняшний матч чемпионата мира против команды Дании.

Дронов, Швец-Роговой – Каменев – Тимкин.

Напомним, что игра против датчан станет для команды Валерия Брагина четвертой на турнире. Ранее россияне обыграли Чехию (4:3) и Великобританию (7:1), а также уступили Словакии (1:3).

Набрав 6 очков, сборная России занимает второе место в группе A. Датчане, имея пять очков, идут четвертыми. Ранее они обыграли Швецию (4:3), уступили Швейцарии (0:1) и одолели в овертайме Великобританию (3:2).