Сборная России объявила состав на матч чемпионата мира против Дании

Стал известен состав сборной России на сегодняшний матч чемпионата мира против команды Дании.
Самонов (Бочаров);
Нестеров – Задоров, Слепышев – Шалунов – Барабанов;
Гавриков – Проворов, Толчинский – Карнаухов – Воронков;
Ожиганов – Рафиков, Галимов – Морозов – Бурдасов;
Дронов, Швец-Роговой – Каменев – Тимкин.
Напомним, что игра против датчан станет для команды Валерия Брагина четвертой на турнире. Ранее россияне обыграли Чехию (4:3) и Великобританию (7:1), а также уступили Словакии (1:3).
Набрав 6 очков, сборная России занимает второе место в группе A. Датчане, имея пять очков, идут четвертыми. Ранее они обыграли Швецию (4:3), уступили Швейцарии (0:1) и одолели в овертайме Великобританию (3:2).