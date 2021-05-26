Дергачев продолжит карьеру в «Авангарде»

24-летний нападающий Александр Дергачев перешел из «Витязя» в «Авангард», в свою очередь подмосковная команда приобрела форварда Александра Яремчука и права на шведского защитника Оливера Шилингтона. Об этом сообщает официальный сайт «ястребов».

В минувшем сезоне КХЛ Дергачев заработал 23 очка (11+12) в 53 матчах, Яремчук не отличился результативными действиями, выйдя на лед в десяти играх.

Шилингтон сезон-2020/21 провел в системе «Калгари», на его счету восемь матчей в НХЛ, в которых один раз ассистировал партнеру.