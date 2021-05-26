Сборная России одержала победу над Данией на чемпионате мира-2021

В рамках группового этапа чемпионата мира сборная России добилась победы над хоккеистами из Дании со счетом 3:0.

Форвард питерского СКА Иван Морозов на последней минуте второго периода открыл счет в матче, реализовав численное большинство.

На 50-й нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отправил вторую шайбу в ворота датского голкипера Себастьяна Дама. Дмитрий Воронков из казанского «Ак Барса» забил третий гол нашей команды и установил окончательный счет.

Таким образом, команда Валерия Брагина вышла на первое место в группе А, набрав девять очков. У датчан – пять очков и четвертая строчка в таблице.

Добавим, что 29 мая россияне сыграют со Швейцарией, а датчане днем ранее встретятся со сборной Белоруссии.