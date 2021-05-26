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26 мая 18:31
автор: Артем Спиридонов

Сборная России одержала победу над Данией на чемпионате мира-2021

Встреча состоялась в Риге.

В рамках группового этапа чемпионата мира сборная России добилась победы над хоккеистами из Дании со счетом 3:0.

Форвард питерского СКА Иван Морозов на последней минуте второго периода открыл счет в матче, реализовав численное большинство.

На 50-й нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отправил вторую шайбу в ворота датского голкипера Себастьяна Дама. Дмитрий Воронков из казанского «Ак Барса» забил третий гол нашей команды и установил окончательный счет.

Таким образом, команда Валерия Брагина вышла на первое место в группе А, набрав девять очков. У датчан – пять очков и четвертая строчка в таблице.

Добавим, что 29 мая россияне сыграют со Швейцарией, а датчане днем ранее встретятся со сборной Белоруссии.

Чемпионат мира
Группа А

Россия – Дания – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы:

1:0 – Морозов (Воронков, Бурдасов), 39:18 (бол.)

2:0 – Барабанов, 49:41

3:0 – Воронков (Морозов), 56:35

источник: «Советский спорт»
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