Третьяк - о победе сборной России над Данией: Надо добиваться результата в первом периоде

Президента ФХР Владислава Третьяка не убедила победа сборной России над командой Дании (3:0).

«Я уже говорил, что надо вопрос с такими командами решать в первом периоде, а у нас было не так много моментов, к сожалению. Мы старались, у соперника хорошо вратарь играл. В обороне мы действовали хорошо, но нужно прибавлять в нападении», - приводит слова Третьяка ТАСС.

Добавим, что после четырех матчей сборная России занимает второе место в группе А. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды каждой из двух групп.