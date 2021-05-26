Борис Михайлов: Сборная России провела игру против Дании без вальяжности

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рад тому, что сборная России ответственно провела матч против команды Дании.

«Это была сложная игра. Точно, что игру провели внимательно и без всякой вальяжности. Я игру со Словакией уже забыл, надо смотреть вперед. Думаю, что теперь наша сборная будет играть именно строго и аккуратно все встречи, показывая свою лучшую игру каждый матч», - приводит слова Михайлова Sport24.ru.

Добавим, что после четырех матчей сборная России занимает второе место в группе А. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды каждой из двух групп.