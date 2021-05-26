Валерий Брагин: После небольших корректив сборная России стала играть правильно против Дании

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, за счет чего его команда победила команду Дании (3:0).

«Простых соперников на чемпионате мира нет, все, особенно против нас, стараются сыграть очень аккуратно в защите, поэтому мы сделали коррективы и уже со второго периода стали играть очень правильно, у нас появились 100-процентные моменты», - приводит слова Брагина ТАСС.

Добавим, что после четырех матчей сборная России занимает второе место в группе А. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды каждой из двух групп.