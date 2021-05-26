Александр Кожевников: Воронков один из лучших центральных в сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, оценил форму нападающего сборной России Дмитрия Воронкова, который в победной игре против команды Дании (3:0) отличился голом и результативной передачей.

«Достаточно уверенно победили сегодня. Воронков здорово смотрится в первых играх. Он вообще один из лучших наших центральных на данном этапе», - приводит слова Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в четырех играх, проведенных на чемпионате мира, Воронков набрал 4 (1+3) очка.