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26 мая 22:33
автор: Максим Скороходов

Сборная Великобритании выиграла у Белоруссии на чемпионате мира

Турнир проходит в Риге (Латвия).

Сборная Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира обыграла команду Белоруссии со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Лиам Кирк, оформивший дубль (14-я и 39-я минуты матча), Бен Дэвис (38) и Майк Хаммонд (49). У сборной Белоруссии по шайбе забросили Владислав Кодола (30), Джефф Плэтт (52) и Шейн Принс (58).

После сегодняшней встречи обе команды имеют равное количество очков (4), однако Белоруссия находится строчкой выше, опережая британцев по дополнительным показателям. К слову, выиграв сегодняшний поединок, Великобритания одержала первую победу на соревнованиях в Риге.

Добавим, что 28 мая команда Питера Рассела проведет матч со шведами, а сборная Белоруссии – с Данией.

источник: «Советский спорт»
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