Алексей Бадюков: Сборная России имела преимущество над датчанами и до забитых шайб

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков считает, что сборная России сегодня заслуженно выиграла у команды Дании (3:0).

«Датчане явно подготовились очень хорошо играть в обороне, что получалось у них с другими командами. Они увидели, что не получилось у сборной России в матче со Словакией, и попытались продавить. Преимущество было на стороне нашей команды и до забитых шайб. Датчанам где-то повезло: в самом начале Шалунов не забросил в большинстве. Датчане играли второй день подряд, поэтому в третьем периоде у нашей команды было двукратное преимущество по броскам, появилась некая раскрепощенность, поскольку удалось повести в счете. Россия спокойно довела матч до победы», - приводит слова Бадюкова «Чемпионат».

Добавим, что после четырех матчей сборная России занимает второе место в группе А. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды каждой из двух групп.

Следующий матч подопечные Валерия Брагина поведут 29 мая против команды Швейцарии, которая набрала на три очка меньше россиян.