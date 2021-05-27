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27 мая 06:11
автор: Степан Шереметьев

«Питтсбург» проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли, Малкин сделал два ассиста

Форвард вышел на второе место по очкам в истории «Пингвингз» в плей-офф НХЛ.

В шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Айлендерс» на своей площадке переиграли «Питтсбург» со счетом 5:3.

В составе «островитян» дублем отметился Брок Нельсон (29-я и 32-я минуты). Также по одной шайбе забросили Энтони Бовиллье (6), Кайл Палмьери (13) и Райан Пулок (29). Вратарь Илья Сорокин отразил 34 броска из 37.

«Пингвинз» ответили голами в исполнении Джеффа Картера (2), Джека Гюнцеля (12) и Джейсона Цукера (22). Форвард Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами, набрав 174-е очко в Кубке Стэнли. Россиянин поднялся на второе место по очкам в истории «Питтсбурга» в Кубке Стэнли, обойдя Марио Лемье (172). Лидером по данному показателю является Сидни Кросби – 191.

Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «Айлендерс». В следующем раунде «островитяне» сыграют с «Бостоном», который ранее выбили из розыгрыша «Вашингтон» (4-1).

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

«Айлендерс» – «Питтсбург» – 5:3 (2:2, 3:1, 0:0)

Голы:

0:1 – Картер (Цукер, Капанен), 1:27

1:1 – Бовилье (Бэйли, Нелсон), 5:16

1:2 – Гюнцель (Малкин, Летанг), 11:12 (бол.)

2:2 – Палмиери (Пажо), 12:25

2:3 – Цукер (Малкин, Сиси), 21:53

3:3 – Нельсон (Бовилье, Бэйли), 28:35

4:3 – Пулок (Зэйджак, Пажо), 28:48

5:3 – Нелсон (Бовилье), 31:34

Вратари: Сорокин 34/37 – Джерри 19/24.

Счет в серии: 4-2

источник: «Советский спорт»
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