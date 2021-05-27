Шатаут Василевского помог «Тампе» разгромить «Флориду» и выйти в следующий раунд Кубка Стэнли

В шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» уверенно переиграла на своей площадке «Флориду» со счетом 4:0.

В составе «Лайтнинг» по шайбе забросили Патрик Марун (7-я минута), Стивен Стэмкос (34), Брейден Пойнт (55) и Алекс Киллорн (59). Вратарь Андрей Василевский отразил все 29 бросков и оформил первый шатаут в этом плей-офф. Нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, набрав 11-е очко (3+8) в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Защитник Михаил Сергачев записал на свой счет один ассист.

Отметим, что голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский по решению тренерского штаба не попал в заявку на матч.

Таким образом, «Тампа» обыграла «Флориду» (4:2) в серии и вышла во второй раунд плей-офф, где сыграет с победителем пары «Каролина Харрикейнз» – «Нэшвилл Предаторз» (3-2).

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