Василевский признан первой звездой матча «Тампа» – «Флорида»

В шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» разгромила на своей площадке «Флориду» со счетом 4:0.

Первой звездой встречи был признан вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Россиянин отразил все 29 бросков и оформил первый шатаут в этом плей-офф.

Вторым лучшим игроком стал нападающий «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, набравший 2 (1+1) очка.

Третья звезда – форвард «Тампы» Патрик Марун, на счету которого заброшенная шайба.

Напомним, что «Лайтнинг» обыграли «Флориду» (4:2) в серии и вышли во второй раунд плей-офф, где сыграют с победителем пары «Каролина Харрикейнз» – «Нэшвилл Предаторз» (3-2).