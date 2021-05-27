«Миннесота» переиграла «Вегас» и сравняла счет в серии плей-офф НХЛ

В шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Миннесота» на своей площадке обыграла «Вегас» со счетом 3:0.

В составе «Уайлд» заброшенными шайбами отметились Райан Хартман (45-я минута), Кевин Фиала (50) и Ник Бьюгстад (56). Форвард Кирилл Капризов провел на площадке 18 минут и 7 секунд, но результативными действиями не отличился.

Таким образом, счет в серии сравнялся – 3–3. Решающая встреча между командами состоится в ночь на 29 мая на домашнем льду «Голден Найтс». Начало игры – в 4:00 по московскому времени.

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