Орлов прибыл в расположение сборной России для участия в чемпионате мира-2021

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов прибыл в расположение сборной России в Латвии, где проходит ЧМ – 2021.

Об этом сообщил сам хоккеист в Instagram.

Добавим, что Орлов теперь отправится на трехдневный карантин. После этого он приступит к тренировкам, и только на седьмой день пребывания в Риге игрок сможет принять участие в матчах.

Напомним, следующий матч подопечные Валерия Брагина проведут с командой Швейцарии. Встреча состоится в субботу, 29 мая, в 16:15 по московскому времени.