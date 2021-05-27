Кучеров превзошел свой же рекорд в «Тампе» по количеству очков в одной серии

В шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» обыграла «Флориду» со счетом 4:0.

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, доведя количество очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли до 11. Данный показатель является рекордным для «Тампы» в одной серии.

Примечательно, что россиянин побил свои же достижения (10 очков), поставленные в 2018 и 2020 годах. Также форвард возглавил список бомбардиров плей-офф НХЛ.

Напомним, «Лайтнинг» обыграли «Флориду» (4:2) в серии и вышли во второй раунд, где сыграют с победителем пары «Каролина Харрикейнз» – «Нэшвилл Предаторз» (3-2).