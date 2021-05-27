«Василевский был великолепен». Тренер «Флориды» - о шатауте голкипера «Тампы»

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль прокомментировал итог шестого матча первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампой» (0:4) и оценил игру вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского.

«Перед нами стояла задача забросить первую шайбу. Мы имели хорошие возможности забить, но Василевский был великолепен сегодня. Нам не удалось пробить его», - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что российский голкипер был признан первой звездой матча. «Тампа» вышла во второй раунд Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары «Каролина Харрикейнз» – «Нэшвилл Предаторз» (3-2).