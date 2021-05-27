Яшин - о Капризове: Он станет настоящей суперзвездой НХЛ

Чемпион мира Алексей Яшин выразил мнение о первом сезоне в НХЛ нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Он молодец. Хочу поздравить его, классный сезон. Это один из лучших российских игроков в лиге прямо сейчас. Верю, что скоро он будет не только претендентом на приз лучшего новичка сезона, а станет настоящей суперзвездой НХЛ. Будем за него болеть» - приводит слова бывшего хоккеиста «Известия».

Напомним, что Капризов перешел в «Миннесоту» из московского ЦСКА. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин сыграл 61 матч и набрал 53 (28+25) очка. В плей-офф на счету форварда шесть игр и два очка (гол и результативная передача).