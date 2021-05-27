Сорокин превзошел свой рекорд в «Айлендерс» по победам в плей-офф НХЛ среди голкиперов

В шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Айлендерс» на своей площадке переиграли «Питтсбург» со счетом 5:3.

Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 34 броска из 37. Теперь на счету россиянина четыре игры без поражений в Кубке Стэнли в дебютном сезоне. Отметим, что Илья стал первым вратарем в истории «Айлендерс», победившим во всех четырех стартовых матчах плей-офф. Прошлое достижение также принадлежало Сорокину.

Напомним, счет в серии стал 4-2 в пользу «Айлендерс». В следующем раунде нью-йоркцы сыграют с «Бостоном», который ранее выбил из розыгрыша «Вашингтон» (4-1).