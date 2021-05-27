«Вашингтон» может обменять Кузнецова

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может покинуть состав столичной команды перед началом сезона-2021/22, сообщает генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан.

Согласно заявлению 62-летнего специалиста, российский форвард перестал показывать высокий уровень игры после победы в Кубке Стэнли-2018. В связи с этим, команда готова рассмотреть вариант с уходом хоккеиста этим летом.

– Кузнецов должен играть на самом высоком уровне. В случае, если ему не удается показывать ту игру, которую мы от него ждем, нам придется принимать другие решения о его будущем в команде. Мы всегда открыты к варианту обмена игрока, если от этого игра клуба станет только лучше. Мы не будем менять игроков такого уровня, как Овечкин или Бекстрем, но нужно быть открытым для любых вариантов, – цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности он провел за клуб 520 матчей, забросил 129 шайб и отдал 289 результативных передач. Контракт 29-летнего россиянина с «Кэпиталз» рассчитан еще на четыре года.

«Вашингтон» вылетел из нынешнего розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, уступив в первом раунде «Бостон Брюинз» (1-4).