Тренер «Питтсбурга» Салливан: Я верю в Малкина и Кросби, такие игроки определяют лицо команды

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что не сомневается в лидерах клуба Евгении Малкине, Сидни Кросби и Крисе Летанге, несмотря на вылет команды в первом раунде плей-офф НХЛ от «Айлендерс» (2-4).

Напомним, что в шестом матче серии «Пингвингз» потерпели поражение со счетом 3:5.

«Я верю в наших лидеров Малкина, Кросби и Летанга. Это лучшие хоккеисты из всех, с которыми мне доводилось встречаться. Такие таланты определяют лицо поколения, и они по-прежнему могут играть на высочайшем уровне, и демонстрируют это в каждом матче», - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Отметим, в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 33-летний Кросби набрал два (1+1) очка в шести поединках, а 34-летний Малкин отметился пятью (1+4) очками за результативность в четырех матчах. Он пропустил две первых игры из-за травмы, характер которой не раскрывается. 34-летний Летанг заработал шесть (1+5) очков в шести встречах.