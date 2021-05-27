Григоренко, Кузьменко и Зуб могут сыграть против сборной Швейцарии на чемпионате мира

Первый вице-президент ФХР Борис Ротенберг рассказал о том, что защитник Артем Зуб, а также форварды Михаил Григоренко и Андрей Кузьменко могут сыграть в составе сборной России в матче против Швейцарии в рамках группового этапа чемпионата мира-2021.

Ранее сообщалось, что хоккеисты пропустили игру против команды Дании (3:0) из-за различных повреждений.

– Михаил Григоренко, Андрей Кузьменко и Артем Зуб могут выйти на лед в матче против швейцарцев. А к игре с командой Швеции они точно будут готовы, – цитирует Ротенберга «МК-Спорт», ссылаясь на «РИА Новости».

Напомним, что игра со швейцарцами состоится 29 мая в 16:15 мск. После четырех стартовых встреч мирового первенства подопечные Валерия Брагина занимают второе место в турнирной таблице группы А, набрав девять очков.