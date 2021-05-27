Гавриков - о «пузыре» на ЧМ в Риге: Мы не можем выйти на улицу даже просто подышать

Защитник сборной России Владислав Гавриков рассказал об условиях содержания в «пузыре» на чемпионате мира в Латвии.

«Мы не можем выйти на улицу даже просто подышать. Нас не выпускают и ждут, когда подъедет автобус. Подъезжает автобус, мы в него садимся и уезжаем. Так что в плане перемещений здесь ничего нет», - приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Напомним, что после четырех матчей на ЧМ подопечные Валерия Брагина расположились на второй строчке в группе А, набрав девять очков. Первое место занимает команда Словакии, имеющая матч в запасе. Следующую игру сборная России проведет против Швейцарии. Встреча состоится 29 мая и начнется в 16:15 по московскому времени.