Генменеджер «Вашингтона» уверен, что Овечкин останется в клубе

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан выразил уверенность в том, что российский хоккеист Александр Овечкин подпишет новый контракт с клубом.

«Мне и в других видах спорта не нравится смотреть, как игроки меняют команды. Мне не нравится смотреть на Тома Брэди в Тампе. Я хочу, чтобы он все время играл за «Нью-Ингленд». Мне не нравилось смотреть на Уэйна Гретцки в «Рейнджерс». Мне было бы приятнее, чтобы он закончил карьеру в Эдмонтоне. Для клуба важно, чтобы Ови закончил здесь вне зависимости от того, какой эффект это произведет. И я уверен, что он закончит здесь», - приводит слова Маклеллана русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Напомним, что во вторник Овечкин на пресс-конференции заявил, что в скором времени подпишет новый контракт с «Вашингтоном», где он собирается закончить свою спортивную карьеру.

Добавим, что в текущем сезоне 35-летний нападающий в 44 играх регулярного чемпионата НХЛ набрал 42 (24+18) очка. В плей-офф Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.