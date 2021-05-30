«Монреаль» дома обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии

Шестой матч первого раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» – «Торонто Мэйпл Лифс» завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В основное время игры команды забросили друг другу по две шайбы. У «Канадиенс» голы забили Кори Перри (46-я минута) и Тайлер Таффоли (47). Соперник ответил шайбами Джейсона Спеццы (52) и Ти Джея Броди (57).

В овертайме решающий бросок нанес форвард хозяев Еспери Котканиеми (76).

Нападающий «Торонто» Илья Михеев провел на льду 15 минут 55 секунд, но не отличился голевыми действиями.

Таким образом, «Монреаль» сравнял счет в серии – 3-3. Седьмая встреча между командами пройдет 31 мая.