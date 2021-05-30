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30 мая 06:20
автор: Владислав Корегин

«Монреаль» дома обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии

Решающая игра пройдет 31 мая на домашней арене «Мэйпл Лифс».

Шестой матч первого раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» – «Торонто Мэйпл Лифс» завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В основное время игры команды забросили друг другу по две шайбы. У «Канадиенс» голы забили Кори Перри (46-я минута) и Тайлер Таффоли (47). Соперник ответил шайбами Джейсона Спеццы (52) и Ти Джея Броди (57).

В овертайме решающий бросок нанес форвард хозяев Еспери Котканиеми (76).

Нападающий «Торонто» Илья Михеев провел на льду 15 минут 55 секунд, но не отличился голевыми действиями.

Таким образом, «Монреаль» сравнял счет в серии – 3-3. Седьмая встреча между командами пройдет 31 мая.

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд. Шестой матч

«Монреаль Канадиенс» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0)

Голы: 1:0 – Перри (Тоффоли), 45:26 (бол.)

2:0 – Тоффоли (Судзуки, Питри), 46:43 (бол.)

2:1 – Спецца (Керфут), 51:35

2:2 – Броди (Энгвалль), 56:49

3:2 – Котканиеми (Байрон), 75:15

Вратари: Кэмпбелл – Прайс

Броски: 31 – 43

Счет в серии: 3 – 3

источник: «Советский спорт»
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