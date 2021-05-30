«Айлендерс» уступили «Бостону» в первом матче серии, на счету Сорокина 35 отраженных бросков

Хоккеисты «Бостон Брюинз» одержали победу в первом матче второго раунда Кубка Стэнли, обыграв на своей домашней арене «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:2.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Давид Пастрняк, отличившийся хет-триком на 20-й, 32-й и 56-й минутах. По голу забили Чарли Макэвой (47) и Тэйлор Холл (59).

Соперник ответил результативными бросками Энтони Бовиллье (12) и Адам Пелеча (33). Российский голкипер Илья Сорокин оформил 35 сейвов из 39 возможных.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 1 июня.

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