Тренер «Каролины»: Кучеров – серьезное оружие «Тампы-Бэй», мы должны помнить об этом в играх серии

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил игру российского форварда Никиты Кучерова в преддверии старта серии против «Тампы-Бэй Лайтнинг» во втором раунде Кубка Стэнли.

Отметим, что 27-летний нападающий принял участие в шести матчах плей-офф, забросил три шайбы и отдал восемь ассистов.

– Кучеров – это X-фактор для наших соперников. Никита полон сил доказать, что он по праву является одним из лучших и самых талантливых игроков лиги. Поэтому мы находимся в не самой приятной ситуации. Кучеров – их серьезное оружие, и мы должны помнить об этом, – цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.

Напомним, первая игра между «Каролиной» и «Тампой-Бэй» пройдет 31 мая. В первом раунде плей-офф «Харрикейнз» обыграли «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4-2. В свою очередь «Лайтнинг» оказались сильнее «Флориды Пантерз» (4-2).