Белоруссия крупно проиграла Швейцарии и потеряла шансы на попадание в плей-офф чемпионата мира

На чемпионате мира в Латвии сборная Белоруссии уступила команде Швейцарии с результатом 0:6 (0:2, 0:2, 0:2).

Уже на 36-й секунде встречи счет открыл Кристоф Берчи. Далее Жоэл Вермен оформил дубль, отличившись на 19-й и 53-й минутах. Также авторами голов стали Свен Адригетто (22), Грегори Хофман (33) и Фабрис Херцог (58, в меньшинстве).

Голкипер швейцарцев Леонардо Дженони провел первый «сухой» матч на турнире, отразив 20 бросков по своим воротам.

Набрав 12 очков в шести матчах, Швейцария вышла на первое место в группе A. По разнице заброшенных и пропущенных шайб в личных встречах она опережает сборные России и Словакии, но те провели на одну игру меньше.

Белорусы потеряли шансы на выход в четвертьфинал. Команда Михаила Захарова в шести встречах набрала лишь четыре очка и занимает последнюю, восьмую строчку таблицы.