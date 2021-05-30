Дубль Манджапане помог Канаде разгромить Италию на чемпионате мира в Риге

В рамках группового этапа чемпионата мира-2021 сборная Канады со счетом 7:1 разгромила команду Италии.
В составе победителей дубль оформил нападающий «Калгари» Эндрю Манджапане. Также отличились Кол Перфетти, Трой Стечер, Адам Энрике, Максим Комтуа и Брендон Пирри. У проигравших шайбу престижа забросил Анджело Мичели.
Таким образом, канадцы набрали девять очков и занимают пятое место в группе B. Команда с Апеннинского полуострова замыкает таблицу, не заработав ни одного очка.
Добавим, что 1 июня состоятся матчи Канада – Финляндия и Италия – США.
Чемпионат мира-2021
Рига, Латвия
Группа B. Шестой тур