Грабовский - об игре Белоруссии в матче со Швейцарией на ЧМ: Освободите лавку, ее надо заслужить

Бывший форвард сборной Белоруссии Михаил Грабовский раскритиковал игру хоккеистов национальной команды в матче чемпионата мира против Швейцарии (0:6).

«С такими бойцами и напарниками на лавке этому парню в этой сборной делать нечего, жаль. Освободите лавку, ее надо заслужить...» — написал главный тренер минского «Динамо» в своем инстаграме.

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Отметим, что на видео, которое опубликовал в сообщении Грабовский, против нападающего Данилы Климовича применили силовой прием.