Генменеджер «Ванкувера»: Подколзин эффективно использует свои габариты и технику

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг дал характеристику новичку команды, российскому нападающему Василию Подколзину.

«Василий — настоящий боец, который играет в агрессивный хоккей. Он эффективно использует габариты и технику, чтобы подбираться к воротам и играть результативно. Мы рады, что подписали с ним контракт. Он станет отличным дополнением к нашему молодому и талантливому костяку», — цитирует наставника русскоязычная версия сайта НХЛ.

Напомним, что в минувшем чемпионате КХЛ Подколзин играл за СКА. 19-летний форвард набрал 22 (11+11) очка в 51 матче.