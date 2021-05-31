«Тампа-Бэй» в гостях переиграла «Каролину» и вышла вперед в серии, на счету Кучерова ассист

Первый матч второго раунда Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» завершился победой гостевой команды со счетом 2:1.

Первая шайба в игре была заброшена во втором периоде. Ее автором стал форвард «молний» Брэйден Пойнт (29-я минута). В начале третьего периода защитник соперников Джейк Бин (42) уравнял шансы команд, забив гол в большинстве, однако первая игра серии осталась за «Лайтнинг» – решающий бросок на счету нападающего Барклая Гудроу (53).

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился результативной передачей, отыграв 18 минут 34 секунды. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 22 минут 43 секунды. Голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором ассиста. Всего он сыграл на площадке 18 минут 26 секунд.

Таким образом, «Тампа» победила в первом матче серии. Следующая игра между командами состоится 2 июня.