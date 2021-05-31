Результативный пас Ничушкина помог «Колорадо» одержать разгромную победу над «Вегасом»

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» на своей домашней площадке разгромили «Вегас Голден Найтс» (7:1) в первом матче второго раунда Кубка Стэнли.

В составе победителей по две шайбы записали на свой счет Габриэль Ландеског (10-я и 35-я минута), а также Натан Маккиннон (25, 38). По голу забили Микко Рантанен (5), Брэндон Саад (22) и Кэйл Макар (56). Соперник ответил результативным броском Вильяма Карлссона (35).

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провел на льду 13 минут 52 секунды, сделал один ассист и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Счет в серии 1-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч состоится 3 июня.

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