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«Каролина» – «Тампа-Бэй». Василевский признан первой звездой встречи
31 мая 06:44
автор: Владислав Корегин
автор фото: НХЛ

«Каролина» – «Тампа-Бэй». Василевский признан первой звездой встречи

Российский вратарь отразил 37 бросков из 38.

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первой звездой матча второго раунда Кубка Стэнли против «Каролиной Харрикейнз» (2:1).

В сегодняшней игре 26-летний россиянин оформил 37 сейвов из 38 возможных. Таким образом, вратарь помог своей команде выйти вперед в серии – 1-0.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше плей-офф Василевский отыграл семь матчей, в которых «молнии» выигрывали пять раз. Его средний процент отраженных бросков составляет 93,6.

Второй матч серии между «Тампой» и «Каролиной» состоится 2 июня.

источник: NHL (НХЛ)
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