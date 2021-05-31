«Каролина» – «Тампа-Бэй». Василевский признан первой звездой встречи

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первой звездой матча второго раунда Кубка Стэнли против «Каролиной Харрикейнз» (2:1).

В сегодняшней игре 26-летний россиянин оформил 37 сейвов из 38 возможных. Таким образом, вратарь помог своей команде выйти вперед в серии – 1-0.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше плей-офф Василевский отыграл семь матчей, в которых «молнии» выигрывали пять раз. Его средний процент отраженных бросков составляет 93,6.

Второй матч серии между «Тампой» и «Каролиной» состоится 2 июня.