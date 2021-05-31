Дмитрий Яшкин: Хочу поблагодарить всю организацию московского «Динамо», мы еще увидимся!

После расставания с московским «Динамо» Дмитрий Яшкин выступил с обращением к своим бывшим товарищам по команде, клубу и его болельщикам.

«Хочу поблагодарить всю организацию московского «Динамо» за доверие и за возможность сыграть за этот великий клуб, – написал Яшкин в инстаграме. – Спасибо партнерам и тренерскому штабу! Желаю ребятам удачи в следующем сезоне, буду обязательно следить!

Это были два незабываемых года благодаря вам, болельщики! Дорогие динамовцы! Для вас мы играем, ваша поддержка и эмоции бесценны! Для нас с женой вы стали как одна большая семья! Спасибо за теплый прием и доверие! Уверен, мы еще увидимся».